"Ja sam oženjen, imam dete na putu": Veljko otvoreno progovorio o smetnjama u životu: Sve šokirao izjavom!

U novoj epizodi "Ceca show" koji se emituje u petak, 25. novembra na Blic televiziji (MTS kanal 115) Veljko Ražnatović govori o svojoj bokserskoj karijeri.

Iako dosta vremena mora da provede na treninzima, Veljko ističe da za to njega nije odricanje jer mu je fokus na porodici i karijeri. - Celokupan moj život je posvećen boksu. Nije mi to odricanje, već neko vreme živim bez distrakcija koje sam vremenom i sam zamrzeo. Živim miran život i to mi odgovara. Ja sam oženjen čovek, imam dete, još jedno dete na putu, šta ja ima da tražim u gradu - iskreno je rekao Veljko. Ceca ne krije koliko je ponosna na svog sina Veljka,