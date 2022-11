Novi "dabl-dabl" Nikole Jokića: Aleksej Pokuševski i Nikola Jović starteri

Košarakaši Denver Nagetsa savadali su LA Kliperse u jutrošnjem susretu NBA lige, a još jednu veoma zapaženu partiju imao je srpski reprezentativac Nikola Jokić - 114:110.

Somborac je na terenu prorveo 33 minuta i za to vreme ostvario "dabl-dabl" učinak od 19 poena i 13 skokova, a uz to je imao i šest uspešnih dodavanja. Pobednički tim je u ranoj fazi susreta došao do dvocifrene prednosti, već u prvoj četvrtini, pa je do kraja susreta samo održavana prednost. Na kraju, najuspešniji u timu Denvera je bio Eron Gordon sa 29 poena, dok je Džamal Marej ubacio 21, a u Klipersima je najbolji bio Džon Vol sa 23 poena. Nije samo Nikola Jokić,