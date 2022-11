Pored Jokića i Pokuševski imao odlično veče: Nikola Jović startovao protiv Vašingtona! (video)

Sasvim dobro veče za srpske košarkaše. Pored Nikole Jokića, koji je upisao 19 poena, 13 skokova i 6 asistencija u pobedi Denvera nad Klipersima, svoje nastupe zabeležili su Aleksej Pokuševski i Nikola Jović. Oklahoma je savladala Čikago i to nakon produžetka sa 123:119, a Pokuševski je na terenu proveo oko 32 minuta. On je za to vreme uspeo da postigne 15 poena, uhvati 6 skokova i podeli 2 asistencije. Uz to, iz igre je šutirao 6/13, a zabeležio je i jednu ukradenu