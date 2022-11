Kup Rusije: Pobede Urala i CSKA

U subotu su odigrana dva meča šestog kola grupne faze Kupa Rusije, oba u Grupi D, a pobede su upisali moskovski CSKA i Ural.

Oba tima do pobeda su došla u gostima. CSKA je savaldao Soči rezultatom 2:1 (1:1). Poveo je CSKA nakon manje od tri minuta igre golom Ermakova, da bi Soči do izjednačenja došao u drugom minutu nadoknade u prvom poluvremenu. Strelac za domaćina bio je slovenački defanzivac Vanja Drkušić. Moskovljani su do pobede došli autogolom Jurganova u 60. minutu. Istovetnim rezultatom, 2:1, Ural je slavio na gostovanju Torpedu. Na prvi gol na ovom meču čekalo se do 54. minuta