Vučić: Ponosan sam što smo uspeli da sačuvamo mir

Ponosan sam što smo u nedelji za nama uspeli da sačuvamo mir, objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". "Posebno sam zahvalan našem narodu sa Kosova i Metohije što je pokazao da se, posle decenija terora, i dalje bori za svoje ognjište, za decu, za našu budućnost.

Hvala im na tome što se nisu uplašili i što su dokazali da je svetnja za koju se borimo veća od svake pretnje i nepravde koju stave pred nas", napisao je predsednik Srbije sumirajući proteklu radnu nedelju. Vučić navodi da je "pobeda prošle nedelje bila nova nemačka fabrika u Pančevu". "Pobede su i strateško partnerstvo Srbije sa Azerbejdžanom, koje smo potvrdili tokom posete