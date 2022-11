Stojković: Visok izlazak odbrane na 3:1 - apsolutno neprihvatljivo i zabranjeno

Beta pre 36 minuta

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je da je "frustriran" zbog rezultata današnje utakmice protiv Kameruna na Svetskom prvenstvu i istakao da su njegovu ekipu skupo košatele greške koje su neprihvatljive na ovom nivou fudbala.

"Osećamo veliku frustraciju zbog rezultata, jer smo posle vođstva Kameruna pronašli naš ritam igre i zasluženo došli do vođstva. Imati prednost od 3:1 na ovom nivou je velika prednost i treba biti pametan da utakmicu privedete kraju onako kako želite. Međutim, neke greške su nas skupo koštale", rekao je Stojković za Radio televiziju Srbije posle utakmice.

"Apsolutno nepotrebno izlaženje poslednje linije kada protivnik ima loptu, to je najopasnije... Pokušaj pravljenja nekog ofsajda, to je apsolutno neprihvatljivo i zabranjeno u fudbalu na viskom nivou", dodao je on.

Fudbaleri Srbije i Kameruna odigrali su danas nerešeno 3:3, u utakmici drugog kola Grupe G Svetskog prvenstva u Kataru, iako su početko drugog poluvremena vodili sa 3:1.

"Šteta što nismo pobedili, mislim da smo mogli, da smo za nijansu smo bolji od Kameruna, ali rezultat kaže da je to 3:3", rekao je Stojković.

Stojković je naveo da je zadovoljan brojem stvorenih šansi na ovoj utakmici.

"(Aleksandar) Mitrović je pogodio stativu, ono drugo ne znam kako je promašio... Bilo je zaista dobrih prodora, napada i po jednoj i po drugoj strani. To raduje, ekipa smo koja može da kreira šansu", rekao je Stojković.

"Toliko šansi i tri postignuta gola mene kao trenera treba da raduje i raduje me, ali ovo što smo primili tri gola moramo da analiziramo da se to ne dešava ubuduće", dodao je selektor Srbije.

On je naveo i da je na današnjem meču imao dve prinudne izmene, kada je sa terena morao da izvede Strahinju Pavlovića i Miloša Veljkovića.

"To nije alibi, ali mi je krivo što moram da menjam igraće zbog povrede... Sada moramo navijamo za Brazil (protiv Švajcarske). Vidite ovo Svetsko prvenstvo, koliko čudnih rezultata, nije lako pobediti. Moramo da sačekamo rezultat Brazil - Švajcarska, pa ćemo znati tačno na čemu smo", rekao je Stojković.

Selektor Srbije je dodao da napadač Juventusa Dušan Vlahović nije bio fizički spreman za meč, dok je Pavlović zatražio izmenu zbog povrede primicača.

"Bio je preveliki rizik da ne dođe do teže povrede. Pretpostavljam da će (Pavlović) uspeti da sanira povredu u sledećih par dana", rekao je Stojković.

On je istakao da je stanje u timu normalno i mirno, ali da se žali za greškama.

"Međutim mislim da smo odigrali jednu zaista dobru i interesantnu utakmicu, postigli ta tri gola. Opet kažem igrači ne treba da gube glavu, svi osećamo frustraciju jer smo želeli danas da pobedimo, imali smo utakmicu u rukama, ali smo našim glupostima uspeli da vratimo Kamerun da izbegne poraz", ocenio je on.

Stojković je dodao da selekciju sada očekuje "teži put".

"Mi Srbi volimo taj teži put, da bismo došli do nekog cilja. Generalno ova utakmica je za vas koji ste gledali bila spektakularna, sa puno preokreta, šest golova i bila je sigurno dobra za gledanje", rekao je Stojković.

Srbija i Kamerun posle dve odigrane utakmice imaju po jedan bod.

U drugom meču ove grupe se od 17.00 sastaju Brazil i Švajcarska, koji na svom kontu imaju po tri boda.

Fudbaleri Srbije će u poslednjem kolu igrati protiv Švajcarske, dok će Kamerun igrati protiv Brazila. Te utakmice su na programu 2. decembra.

Song: Kamerun dobro reagovao u drugom poluvremenu protiv Srbije

Selektor fudbalske reprezentacije Kameruna Rigober Song izjavio je danas da je ekipa dobro reagovala u drugom poluvremenu protiv Srbije, kao i da je vidljiv napredak u odnosu na prvi meč na Svetskom prvenstvu.

"Na poluvremenu smo mogli da pomislimo da je gotovo, ali videli smo da su igrači dobro reagovali. Vidimo da nam jača snaga, ali naš tim je još mlad, treba vremena. Oni žele sve da daju, ponekad greše zbog naivnosti, ali će se prilagoditi s vremenom. Kad vidimo prvi meč protiv Švajcarske (0:1) i današnji meč, vidimo napredak. Ali oni znaju da mogu bolje", rekao je Song.

Fudbaleri Srbije i Kameruna odigrali su danas na Al Džanub stadionu nerešeno 3:3, u utakmici drugog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu.

Afrička selekcija je u 53. minutu gubila sa 1:3, da bi u nastavku došla do prvog boda na takmičenju u Kataru.

Od 17.00 se u okviru ove grupe sastaju Brazil i Švajcarska. Te dve selekcije su u prvom kolu upisale pobede, dok su Kamerun i Srbija posle dva odigrana meča na jednom bodu.

Song je dodao da ima veru u igrače pred meč poslednjeg kola protiv Brazila.

"Nismo došli na Svetsko prvenstvo da poziramo, ili samo da učestvujemo. Verujemo u to, Kamerun još ima šta da kaže, iako znamo da se radi o velikom timu", rekao je on.

Neposredno pre meča sa Srbijom iz tima je izbačen golman Intera Andre Onana, a Song ističe da prednost uvek daje ekipi u odnosu na pojedinca.

"U jednoj grupi potrebna je određena disciplina i kada neko odskače, tim disciplinskim kriterijumima treba da preuzme odgovornost i da deluje tako da prednost da grupi a ne pojedincima", rekao je Song.

Selektor je dodao da je Anani rekao da sačeka.

"Imaćemo priliku da vidimo da li može da nastavi (Mundijal). To će zavisiti i od njega i treba takođe da se vrati pravilima, videćemo da li je to moguće", zaključio je Song.

U poslednjem kolu 2. decembra Srbija igra protiv Švajcarske, a Kamerun protiv Brazila od 20.00.

(Beta, 11.28.2022)