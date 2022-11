Rekao sam mu da sačeka, zna zašto je izbačen! Otkriveno sve o skandalu pred Srbiju - oglasio se selektor!

Andre Onana nije branio protiv Srbije, a selektor Rigobert Song pričao je o tome.

Andre Onana nije branio protiv Srbije, a selektor Rigobert Song pričao je o tome. Kamerun je nadoknadio dva gola zaostatka i uzeo bod protiv Srbije (3:3) na Mundijalu, ali je svemu tome prethodio skandal. Prvi golman reprezentacije Andre Onana izbačen je iz ekipe. Neposredno pred meč je selektor Rigobert Song ušao u sukob sa čuvarom mreže. Navodno mu je tražio da "brani tradicionalnije", šta god to trebalo da znači, posle čega je došlo do sukoba. Upravo to bilo je