Snažan zemljotres pogodio Bosnu i Hercegovinu

Snažen zemljotres pogodio je jutros BiH, a prema prvim podacima epicentar je bio nedaleko od Travnika i Zenice.

Kako navodi EMSC, preliminarna magnituda potresa bila je 4,6 Rihtera, a epicentar potresa je 19 km od Zenice. ⚠Preliminary info: #earthquake ( #zemljotres) about 20 km W of #Zavidovići (Bosnia & Herzegovina) 1 min ago (local time 08:49:48)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at: 📱 https://t.co/LBaVNedOuH 🌐 https://t.co/AXvOM7ICIP 🖥 https://t.co/wPtMW5OaR1 pic.twitter.com/Y3yOZJoB7s — EMSC (@LastQuake) November 28, 2022 Svedočanstva građana su različita. Neki