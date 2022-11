Treslo se u BiH: Zemljotres jačine 4,6 Rihtera pogodio okolinu Travnika

JAK zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros BiH.

Foto: printskrin/Tviter/EMSC Zemljotres je registrovan jutros u 8.49 sati. Dogodio se 27 kilometara severozapadno od Travnika. Zemljotres se osetio u Žepču i okolini. ⚠Preliminary info: #earthquake ( #zemljotres) about 20 km W of #Zavidovići (Bosnia & Herzegovina) 1 min ago (local time 08:49:48)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at: 📱 https://t.co/LBaVNedOuH 🌐 https://t.co/AXvOM7ICIP 🖥 https://t.co/wPtMW5OaR1 pic.twitter.com/Y3yOZJoB7s — EMSC (@LastQuake)