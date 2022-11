Tokom dana oblačno, najviša dnevna temperatura do osam stepeni

U Srbiji ujutro magla i ponegde slab mraz. Temperatura od -2 do 3, a tokom dana do osam stepeni. Danas se posle jutarnje magle, očekuje umereno do potpuno oblačno, na istoku mestimično slabe padavine, a na planinama i jak vetar. Prema izgledima vremena za sedam dana, do nedelje, 4. decembra, u ponedeljak će biti umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu Srbije ponegde sa slabim padavinama: kišom i susnežicom u nižim i snegom u višim predelima. GZS/RTS