Blinken: Ruski napadi u Ukrajini varvarski, podrška Ukrajini ostaje snažna

Američki državni sekretar Entoni Blinken danas je u Bukureštu oštro osudio napade Rusije na civile i elektroenergetsku mrežu u Ukrajini i najavio nastavak snažne podrške NATO-a toj zemlji.

Na kraju dvodnevnog sastanka ministara spoljnih poslova članica NATO-a, Blinken je novinarima rekao da ruski predsednik Vladimir Putin „vodi rat protiv civila pošto ne uspeva vojno da pobedi Ukrajinu“, ocenivšio to kao „varvarski čin“. „I on to radi pokušavajući da uništi energetsku infrastrukturu Ukrajine, da ugasi svetlo, da isključi grejanje i vodu tako da civili pate. Meni je (posle sastanka) jasno da podrška (NATO-a) Ukrajini ostaje snažna i odlučna“, kazao