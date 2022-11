Luka Bojović stigao u Beograd

Luka Bojović, navodni vođa zemunskog klan, sleteo je na Aerodrom Nikola Tesla nešto posle 20 časova.

On je doputovao iz Madrida redovnim letom Er Srbije, a kako su objavili mediji na aerodromu ga je sačekala policija, kao i advokat Borivoje Borović. Na snimku ranije objavljenom na društvenim mrežama se vidi kako Bojovića sprovode španski policajci i ukrcavaju ga u avion. Borivoje Borović je rekao da u Srbiji ne postoji nikakv postupak prema Bojoviću za koji on zna. On je ranije zastupao Luku Bojovića pred srpskim sudovima i u bliskim je odnosima sa porodicom