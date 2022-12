Amerika i Vesele sedamdesete: Porota nije donela presudu u slučaju protiv glumca Denija Mastersona optuženog za silovanje

Porota nije uspela da donese presudu u slučaju protiv Denija Mastersona, optuženog za silovanje tri žene.

Getty Images Porota u Los Anđelesu nije uspela da donese presudu u slučaju američkog glumca Denija Mastersona, zvezde serije Vesele sedamdesete optuženog za silovanje,. Masterson je optužen za silovanje tri žene u svojoj kući u Holivudu početkom 2000-ih. One su u periodu od 2001. do 2003. godine imale dvadeset godina. On je negirao optužbe, rekavši da je bio proganjan zbog pripadništva sajentološkoj crkvi. Kancelarija okružnog tužioca Los Anđelesa saopštila je da