Vučić: Situacija među Srbima uzavrela, niko neće više da trpi Kurtijev teror ; Varhelji: Potrebna nam je Srbija za stolom u Tirani

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da zna da je situacija kod Srba na Kosovu i Metohiji uzavrela, jer ljudi više neće da trpe teror Aljbina Kurtija, kao i da su Srbi južno od Ibra blizu odluke da napuste kosovske institucije, a Srbi sa severa blizu odluke da više nikog ne puste da uđe na sever.

"Sve vri, ljudi to ne mogu da trpe više. Niko neće više da trpi Kurtijev teritor, samo što niko to neće da čuje. Ako je ovo bio način da me čuju, onda sam dobru stvar uradio za svoj narod i zemlju", istakao je Vučić na zajedničkoj koneferenciji za medije sa evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejim. Kazao je da je upoznao Varhejija sa našim viđenjem na Kosovu i Metohiji i podsetio ga šta se sve dešavalo do sada. "Samo da vidite kako je