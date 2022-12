Oglasio se Dušan Vlahović: Srpski fudbaler poslao kratku ali moćnu poruku!

Ne stišavaju se reakcije nakon bolne eliminacije Srbije sa Svetskog prvenstva u Kataru Fudbaleri Srbije su već oglasili na društvenim mrežama gde su poslali poruke.

Prvi je to uradio Vanja Milinković Savić, odmah za njim i Filip Kostić, dok je to uradio i Dušan Vlahović. Srpski napadač je putem svoje Instagram priče podelio sliku reprezentacije, dok je ispod ostavio samo tri emotikona u obliku srca u bojama naše zastave uz tri tačke, aludirajući na to da će se sve samo "nastaviti". Kurir sport Pratite Kurir sport na Viberu Kurir