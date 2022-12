U kući, na radnom mestu, na ulici: - nasilje nije privatna stvar! Poverenica Brankica Janković za "Blic": O tome se javno govori, ne zatvaraju se oči!

U prvoj polovini godine, a na osnovu medijskog izveštavanja zabeležno je ukupno 17 ubistava žena, od čega 12 slučajeva ubistava u porodično-partnerskom kontekstu i pet slučajeva ubistava izvan porodično-partnerskog konteksta.

Nasilje je, nažalost, prisutno na više nivoa, od fizičkog, psihičkog, pa sve do onog poslednjeg stadijuma kada se desi ubistvo. Da li je zabeležen porast nasilja nad ženama, ili je on u opadanju, nemamo odgovor na to pitanje, ali je to svakako tema kojom bi trebalo da se bavimo kao društvo. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, u razgovoru za "Blic" objašnjava da bi i sama volela da zna odgvor na to pitanje, i da bi bilo višestruko korisno da