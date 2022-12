Vesić: Budžet Srbije govori o podršci daljim kapitalnim investicijama i razvoju

U predlogu budžeta za 2023. godinu za kapitalne investicije predviđeno je oko 2,5 milijardi evra, što je za 40 milijardi dinara više nego u ovog godini, što svedoči o opredeljenju države za dalji razvoj Srbije, rekao je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je za TV Prvu rekao da je to impozantan iznos koji je veći od istih ulaganja u svima zemljama Zapadnog Balkana zajedno. "Važna su ulaganja, jer se sa infrastrukturom povećavaju investicije, tako i BDP, građani imaju veće plate, ljudi žive bolje, a to je osnovno opredeljenje", rekao je Vesić. Naveo je da je Srbija od 2018. do 2021. godine ostvarila ukupni rast BDP-a od 16 posto, te da će ove godine taj iznos preći 60 milijardi evra. "Ulažemo u infrastrukturu, da