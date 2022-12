Šta SAD kada smo ostali bez ruske: Nafte?! Embargo stupio na snagu: Koje su alternative i koliko će to da nas košta

Danas stupa na snagu embargo na izvoz sirove ruske nafte morskim putem u okviru jednog od paketa sankcija EU, kojim je pogođena i Srbija. Praktično od danas nećemo moći da se snabdevamo ruskom naftom preko Jadranskog naftovoda (JANAF) ili bilo koje luke ili morskim putem.

To znači, kako je i potvrđeno sa više strana, da ćemo sada naftu dobavljati sa drugih tržišta zemalja proizvođača nafte, što bi moglo da postavi i pitanje cene. U poteklom periodu bilo je meseci kada je ruska nafta bila i do 30 dolara jeftinija u odnosu na druga tržišta. Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je, povodom stupanja na snagu embarga na izvoz sirove ruske nafte morskim putem u okviru paketa sankcija EU prema Rusiji, da će to imati uticaja na