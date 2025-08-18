Predsednički izbori u Boliviji: Dva kandidata desnice idu u drugi krug

Kandidat desnog centra, senator Rodrigo Pas u prvom krugu osvojio je 31 odsto glasova, dok je bivši desničarski predsednik Horhe "Tuto" Kiroga dobio podršku 27 odsto glasača.

Prema predizbornim anketama, tesna trka se očekivala između Kiroge i Samuela Dorije Medine, multimilionera i biznismena.

Bolivija je zemlja sa jednom od najvećih rezervi litijuma na svetu, a u najgoroj je privrednoj krizi u poslednje četiri decenije.

Drugi krug predsedničkih izbora planiran je za oktobar.