Predsednički izbori u Boliviji: Dva kandidata desnice idu u drugi krug

Beta pre 1 sat

 Dva kandidata desnice suočiće se u drugom krugu predsedničkih izbora u Boliviji nakon što su u juče održanom prvom krugu osvojili najviše glasova.

Prve projekcije rezultata značile bi kraj dvodecenijske vladavine levičarskih vlada.

Kandidat desnog centra, senator Rodrigo Pas u prvom krugu osvojio je 31 odsto glasova, dok je bivši desničarski predsednik Horhe "Tuto" Kiroga dobio podršku 27 odsto glasača.

Prema predizbornim anketama, tesna trka se očekivala između Kiroge i Samuela Dorije Medine, multimilionera i biznismena.

Bolivija je zemlja sa jednom od najvećih rezervi litijuma na svetu, a u najgoroj je privrednoj krizi u poslednje četiri decenije.

Drugi krug predsedničkih izbora planiran je za oktobar.

(Beta, 18.08.2025)

Povezane vesti »

Veliko iznenađenje na izborima u Boliviji: Ankete mu davale 10 odsto, sada je favorit! Levica je pregažena! (foto/video)

Veliko iznenađenje na izborima u Boliviji: Ankete mu davale 10 odsto, sada je favorit! Levica je pregažena! (foto/video)

Kurir pre 11 minuta
Bolivija skreće „udesno“, nakon 20 godina dobiće predsednika koji nije levičar

Bolivija skreće „udesno“, nakon 20 godina dobiće predsednika koji nije levičar

Danas pre 1 sat
Levičari su dve decenije vladali, ali više neće: Dva kandidata desnice idu u drugi krug izbora u Boliviji

Levičari su dve decenije vladali, ali više neće: Dva kandidata desnice idu u drugi krug izbora u Boliviji

Nova pre 1 sat
Predsednički izbori u Boliviji: Dva kandidata desnice idu u drugi krug

Predsednički izbori u Boliviji: Dva kandidata desnice idu u drugi krug

Radio sto plus pre 1 sat
Predsednički izbori u Boliviji: Dva kandidata desnice idu u drugi krug

Predsednički izbori u Boliviji: Dva kandidata desnice idu u drugi krug

NIN pre 2 sata
Predsednički izbori u Boliviji: Dva kandidata desnice idu u drugi krug

Predsednički izbori u Boliviji: Dva kandidata desnice idu u drugi krug

Novi magazin pre 2 sata
Stigli prvi rezultati predsedničkih izbora u Boliviji

Stigli prvi rezultati predsedničkih izbora u Boliviji

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Predsednički izboriIzbori

Svet, najnovije vesti »

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Naslovi.ai pre 2 minuta
Pitanje koje može da otvori Pandorinu kutiju: Šta su teme istorijskog sastanka u Vašingtonu posle samita Putina i Trampa

Pitanje koje može da otvori Pandorinu kutiju: Šta su teme istorijskog sastanka u Vašingtonu posle samita Putina i Trampa

Euronews pre 11 minuta
Putin, Zelenski i Tramp se sastaju ove nedelje? Domaćin mogućeg istorijskog susreta bi mogao da bude naš sused

Putin, Zelenski i Tramp se sastaju ove nedelje? Domaćin mogućeg istorijskog susreta bi mogao da bude naš sused

Nova pre 11 minuta
Mediji: Evropski lideri sve ostavili i krenuli u Vašington zbog Zelenskog

Mediji: Evropski lideri sve ostavili i krenuli u Vašington zbog Zelenskog

Sputnik pre 6 minuta
Krvavi napad na Harkov na dan susreta Trampa i Zelenskog! Sedmoro mrtvih, među njima beba i dečak: "Broj žrtava stalno raste"…

Krvavi napad na Harkov na dan susreta Trampa i Zelenskog! Sedmoro mrtvih, među njima beba i dečak: "Broj žrtava stalno raste" (foto, video)

Blic pre 11 minuta