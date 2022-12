Tužan dan za tenis: Preminuo legendarni trener Nik Bolitijeri

Čuveni teniski trener Nik Bolitijeri, jedna od najznačajnijih teniskih figura poslednjih nekoliko decenija, preminuo je sinoć u 92. godini, preneli su svetski mediji.

Američki stručnjak, kroz čiju akademiju su prošle takve teniske zvezde poput Jelene Janković, Serene Vilijams, Marije Šarapove, Andrea Agasija, Monike Seleš i mnogih drugih, poslednjih nekoliko meseci je bio u bolnici, budući da je imao problema sa bubrezima.