Tužan dan za tenis: Preminuo legendarni trener – Krajinović se oprostio od njega! (foto)

Ostavio je neizbrisiv trag u teniskom svetu! Legendarni američki teniski trener Nik Bolitijeri preminuo je danas u svojoj 91. godini života.

On se već duži vremenski period borio sa opakom bolešću, koja ga je sada savladala. Tokom svoje zaista prebogate karijere radio je sa nekim velikim imenima poput Marije Šarapove, Andrea Agasija, Monike Seleši i brojnih drugih. Od srpskih tenisera sarađivao je sa Filipom Krajinovićem i Miomirom Kecmanovićem. Upravo se Krajinović putem društvenih mreža oprostio od legendarnog Nika: From Filip Krajinovic to Nick Bollettieri 📸 IG stories pic.twitter.com/tjeqFVzrH6 —