Umro Nik Bolitijeri

Čuveni teniski trener Nik Bolitijeri preminuo je u 91. godini života.

On je umro nakon duže borbe sa teškom bolesti. Italijansko-američki stručnjak je tokom karijere trenirao brojne teniske legende poput Andrea Agasija, Marija Šarapove, Monike Seleš… Takođe je radio i sa srpskim teniserima poput Jelene Janković, Filipa Krajinovića i Miomira Kecmanovića. „Hvala ti za sve legendo, nedostajaćeš mi„, napisao je Krajinović na društvenim mrežama.