Embargo EU na rusku naftu: Do kraja januara bez poremećaja na tržištu

Energetika U ponoć je na snagu stupio embargo Evroske unije na rusku naftu. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović ne očekuje poremećaje na tržištu i porast cene goriva do kraja godine

Naftni embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem je u ponoć stupio na snagu. Te sankcije ubuhvataju i rusku naftu koja naftovodom "Janaf" stiže u Srbiju. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže za RTS da se neposredno ne očekuju nikakvi poremećaji na tržištu jer su odvano ugovorene isporuke nafte do februara naredne godine. On upozorava na određene problem do kojih može doći posle 5. februara 2023. godine