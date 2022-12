Deklaracija EU: Očekujemo konkretan napredak ka obavezujućem sporazumu BG i PR

TIRANA: Lideri Euvropske unije i država članica danas su u Tirani u zaključima u Deklaraciji koju su potpisali naveli da od Beograda i Prištine očekuju konkretan napredak ka sveobuhvatnom i legalno obavezujućem sporazumu o normalizaciji odnosa, ali i to da se svi do sada dogovoreni sporazumi u potpunosti poštuju i to bez odlaganja.

"To je od ključnog značaja za stabilnost i razvoj celog regiona i kako bi se osiguralo da strane mogu da idu dalje na svom evropskom putu", navodi se u Deklaraciji u devetoj od 33 tačke odnosno zaključka sa Samita ZB EU. U Deklaraciji sa Samita u Tirani, koji je prvi put održan u regionu zapadnog Balkana, naveli su da u potpunosti nastavljaju da podržavaju napore visokog predstavnika EU i specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna