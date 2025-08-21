Mali: Marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na maksimalnih 20 odsto

uticaće na smanjenje cena proizvoda

Ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će marže u najvećim trgovinskim lancima biti ograničene na maksimalnih 20 odsto, što će obezbediti niže cene proizvoda za građane. U okviru priprema za donošenje novog paketa ekonomskih mera, Mali je danas razgovarao sa predstavnicima trgovinskih lanaca, prenosi Danas. „Marže u trgovini moraju da budu ograničene, kako bi država stala na put rastu cena. Prema predlogu Uredbe koja će sledeće nedelje biti na vladi,