Stižu niže cene za građane, "velikim igračima" marže ograničene na najviše 20 odsto Država priprema novi paket mera, slede i izmene zakona

Dnevnik pre 1 sat
Stižu niže cene za građane, "velikim igračima" marže ograničene na najviše 20 odsto Država priprema novi paket mera, slede i…

Vlast u Srbiji odlučna je u nameri da stane na put rastućim cenama u trgovinama širom zemlje. Najavljeno ograničavanje marži velikim prodajnim lancima, biće direktan potez u korist ličnih buddžeta svih građana.

Država je prve korake u rešavanju ovog problema napravila na inicijativu bivšeg premijera, a sada savetnika predsednika republike Miloša Vučevića. Krajni rezultati započetog posla biće pošten odnos na tržištu, stabilnost cena i sigurnost svih potrošača. Put do stabilizacije cena podrazumeva i jačanje dijaloga sa velikim igračima domaće trgovine, zbog čega je danas u Priverdnoj komori Srbije održan sastanak između čelnih ljudi ministarstava finansija, privredne
