Vučić: Očekujemo potpisivanje kratkoročnog ugovora o gasu

Danas pre 5 sati  |  RTS
Vučić: Očekujemo potpisivanje kratkoročnog ugovora o gasu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za TV Pink da ima dve dobre vesti za građane Srbije.

Prva dobra vest je, kako je rekao predsednik Vučić, produženje licence za Lukoil, što znači da će 112 pumpi na teritoriji Srbiji moći da posluju. Prema njegovim rečima, dobro je i to što su Lukoilove pumpe ravnomerno raspoređene na teritoriji Srbije, jer je samo 11 na teritoriji grada Beograda. „Sve ostale su u drugim delovima Srbije, dakle 90 odsto, koliko god hoćemo“, rekao je Vučić, prenosi RTS. Dodao je da se, ipak, komplikuju neke druge stvari. „Recimo, sad
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dva meseca u Srbiju nije stigla kap nafte. Evo kakvo je trenutno stanje na pumpama.

Dva meseca u Srbiju nije stigla kap nafte. Evo kakvo je trenutno stanje na pumpama.

Blic pre 19 minuta
U Srbiju gotovo dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, Lukoilu produžena licenca

U Srbiju gotovo dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, Lukoilu produžena licenca

RTS pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

IPO na srpski način - razvija se novi vid investiranja

IPO na srpski način - razvija se novi vid investiranja

Bloomberg Adria pre 19 minuta
Dva meseca u Srbiju nije stigla kap nafte. Evo kakvo je trenutno stanje na pumpama.

Dva meseca u Srbiju nije stigla kap nafte. Evo kakvo je trenutno stanje na pumpama.

Blic pre 19 minuta
NBS objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

NBS objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 18 minuta
Realna kupovna moć penzionera skočila više od 15% — država najavljuje još veće isplate! Aleksandar Vučić: "Nikada nismo lagali…

Realna kupovna moć penzionera skočila više od 15% — država najavljuje još veće isplate! Aleksandar Vučić: "Nikada nismo lagali narod"

Alo pre 23 minuta
Ove grupe građana ne plaćaju legalizaciju! Evo šta vam je potrebno za prijavu, proces kreće od 8. decembra!

Ove grupe građana ne plaćaju legalizaciju! Evo šta vam je potrebno za prijavu, proces kreće od 8. decembra!

Alo pre 23 minuta