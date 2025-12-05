Đedović Handanović: Verujemo da Rusi u dobroj volji vode pregovore o prodaji NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Knez Petrola, Petrola, Naftahema i KB Eurorenta o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija NIS-u i izjavila da država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma u koji će biti uključene i male privatne benzinske stanice. "Skoro dva meseca su na snazi sankcije prema NIS-u i država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma kojim