Đedović Handanović: Verujemo da Rusi u dobroj volji vode pregovore o prodaji NIS-a

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Đedović Handanović: Verujemo da Rusi u dobroj volji vode pregovore o prodaji NIS-a
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Knez Petrola, Petrola, Naftahema i KB Eurorenta o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija NIS-u i izjavila da država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma u koji će biti uključene i male privatne benzinske stanice. "Skoro dva meseca su na snazi sankcije prema NIS-u i država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma kojim
