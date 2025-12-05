Đedović Handanović: Radimo na uspostavljanju mehanizma snabdevanja, uključićemo i male benzinske stanice

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima Knez Petrola, Petrola, Naftahema i KB Eurorenta o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija NIS-u i izjavila da država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma u koji će biti uključene i male privatne benzinske stanice.

"Skoro dva meseca su na snazi sankcije prema NIS-u i država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma kojim bismo eventualne nedostajuće količine naftnih derivata na tržištu nadomestili iz državnih rezervi i smanjili pritisak na tržište koji može da se pojavi u takvim uslovima. Ukoliko bi NIS-ove benzinske stanice prestale sa radom, očekujemo izazove i male privatne benzinske stanice su značajne za ravnomerno snabdevanje tržišta i biće uključene u ovaj
