Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Nedeljnik pre 5 sati
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima malih privatnih benzinsih stanica o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Razgovarala je sa predstavnicima Кnez Petrola, Petrola, Naftahema i КB Eurorenta, piše u saopštenju njenog ministarstva. „Ukoliko bi NIS-ove benzinske stanice prestale sa radom, očekujemo izazove i male privatne benzinske stanice su značajne za ravnomerno snabdevanje tržišta i biće uključene u ovaj mehanizam, kada i ako do toga dođe“, rekla je ministarka. Podsetila je da je razgovarala sa najvećim uvoznicima naftnih derivata na tržištu o primeni istog mehanizma,
Kurir pre 2 sata
RTS pre 2 sata
Serbian News Media pre 3 sata
Blic pre 6 sati
Euronews pre 6 sati
Kurir pre 5 sati
Biznis.rs pre 5 sati
