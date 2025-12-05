Koliko vredi družba

Dok Vučić velikodušno „ruskim prijateljima“ za većinski paket nudi „najvišu moguću cenu“ i poručuje da je spreman da plati više od bilo kog drugog, još nijednom nije pomenuo građane Srbije, iako bi u slučaju preuzimanja i njihove akcije država morala da otkupi po istoj ceni

Velika neizvesnost u vezi sa sudbinom Naftne industrije Srbije i načinom prevazilaženja krize nastale uvođenjem američkih sankcija, u prvi plan postavlja pitanje modaliteta neizbežne promene vlasničke strukture ovog akcionarskog društva, u većinskom vlasništvu ruskog Gaspromnjefta i njegove „ćerke firme“ PJSC Inteligence, koji zajedno raspolažu sa 56,15 odsto akcija. Postoje različite spekulacije usled netransparentnog načina dogovaranja, što je u suprotnosti sa