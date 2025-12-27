Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

RTS pre 8 sati
Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će Srbija morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za Naftnu industriju Srbije.

Ministar Siniša Mali je istakao da je to neophodno kako bi Srbija sačuvala energetsku bezbednost i stabilnost, a da pritom ne ugrozi dalji rast domaće ekonomije. "Pokazali smo svoju snagu, imamo dovoljno rezervi, dovoljno benzina, dizela i kerozina", rekao je Mali za Prvu televiziju. Na pitanje koliko smo daleko od toga da MOL preuzme NIS, Mali kaže da su pregovori u toku, kao i da je OFAK dao saglasnost za nastavak tih pregovora. "Samo da znate, ti pregovori ne
Vesti online pre 32 minuta
Nova ekonomija pre 6 sati
Pravda pre 6 sati
RTK pre 7 sati
Biznis.rs pre 7 sati
Newsmax Balkans pre 7 sati
RTV pre 8 sati
