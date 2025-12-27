Mali: Moraćemo da reagujemo ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Newsmax Balkans pre 1 sat
Mali: Moraćemo da reagujemo ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će Srbija morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS).

Mali je istakao da je to neophodno kako bi Srbija sačuvala energetsku bezbednost i stabilnost, a da pritom ne ugrozi dalji rast domaće ekonomije. "Pokazali smo svoju snagu, imamo dovoljno rezervi, dovoljno benzina, dizela i kerozina", rekao je Mali za Prvu televiziju. Na pitanje koliko smo daleko od toga da MOL preuzme NIS, Mali kaže da su pregovori u toku, kao i da je OFAK dao saglasnost za nastavak tih pregovora. "Samo da znate, ti pregovori ne mogu dugo da traju
