Srednji kurs dinara za evro 117,3858 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3858 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru oslabio je za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 100,6567 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 10,4 odsto, a od početka godine za 11,7 odsto.