Narodna banka Srbije objavila najnovije podatke: Dinar jača prema dolaru, ali slabi prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3858, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana. Na godišnjem nivou manji je za 0,4 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto. Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 100,6826. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,4 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,7 odsto. (Telegraf.rs/Tanjug)