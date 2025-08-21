Mali najavljuje ograničenje trgovačkih marži na 20 odsto

Ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će marže u najvećim trgovinskim lancima biti ograničene na maksimalnih 20 odsto, što će obezbediti niže cene proizvoda za građane.

U okviru priprema za donošenje novog paketa ekonomskih mera, Mali je danas razgovarao sa predstavnicima trgovinskih lanaca. Marže u trgovini moraju da budu ograničene, kako bi država stala na put rastu cena. Prema predlogu Uredbe koja će sledeće nedelje biti na vladi, marže u najvećim trgovinskim lancima će biti ograničene na maksimalnih 20 odsto, naveo je Mali. Prema njegovim rečima, paralelno sa tom uredbom, država do kraja godine planira izmene ključnih zakona