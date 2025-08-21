Mali najavljuje ograničenje trgovačkih marži na 20 odsto

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Mali najavljuje ograničenje trgovačkih marži na 20 odsto

Ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će marže u najvećim trgovinskim lancima biti ograničene na maksimalnih 20 odsto, što će obezbediti niže cene proizvoda za građane.

U okviru priprema za donošenje novog paketa ekonomskih mera, Mali je danas razgovarao sa predstavnicima trgovinskih lanaca. Marže u trgovini moraju da budu ograničene, kako bi država stala na put rastu cena. Prema predlogu Uredbe koja će sledeće nedelje biti na vladi, marže u najvećim trgovinskim lancima će biti ograničene na maksimalnih 20 odsto, naveo je Mali. Prema njegovim rečima, paralelno sa tom uredbom, država do kraja godine planira izmene ključnih zakona
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučićeve „čudesne mere“: Kupovina vremena ili juriš u izbore?

Vučićeve „čudesne mere“: Kupovina vremena ili juriš u izbore?

Vreme pre 54 minuta
Mali: Trgovačke marže biće ograničene na najviše 20 odsto

Mali: Trgovačke marže biće ograničene na najviše 20 odsto

Bloomberg Adria pre 3 sata
„Vučić je prevarant i sve što radi u ekonomskoj politici je prevara“

„Vučić je prevarant i sve što radi u ekonomskoj politici je prevara“

Pravda pre 3 sata
Mali: Marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na maksimalnih 20 odsto

Mali: Marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na maksimalnih 20 odsto

Biznis.rs pre 4 sati
Mali najavio da će marže u trgovinskim lancima biti ograničene na maksimalnih 20 odsto

Mali najavio da će marže u trgovinskim lancima biti ograničene na maksimalnih 20 odsto

Forbes pre 5 sati
Mali: Marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na 20 odsto

Mali: Marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na 20 odsto

Sputnik pre 4 sati
Mali: Marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na 20 odsto

Mali: Marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na 20 odsto

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Ko je Vladica Tintor, novi direktor Junajted grupe RS?

Ko je Vladica Tintor, novi direktor Junajted grupe RS?

Danas pre 2 sata
Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Danas pre 3 sata
U Kostolcu predstavljen prvi javni vetropark EPS-a od 66 megavata

U Kostolcu predstavljen prvi javni vetropark EPS-a od 66 megavata

Danas pre 3 sata
Stanivuković: Neću se kandidovati na prevremenim predsedničkim izborima, mada bih mogao da pobedim

Stanivuković: Neću se kandidovati na prevremenim predsedničkim izborima, mada bih mogao da pobedim

Danas pre 3 sata
Manje ruske nafte za Kinu

Manje ruske nafte za Kinu

B92 pre 5 minuta