Vučić: Dobro je što smo bili u Tirani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razgovor u Tirani bio nikad otvoreniji i iskreniji i da je dobro što je bio tamo.

On je, obraćajući se medijima, nakon samita u Tirani, rekao je da je zadovoljan što je imao priliku da čuje i sasluša druge učesnike samita, konstatujući da je razgovor bio otvoren i iskren – kad su u pitanju odnosi Zapadnog Balkana i EU. Govorili smo o konkretnim stvarima, od podrške od 165 miliona za Srbiju do kraja godine vezano sa energetski sektor do sniženja rominga, ali i o strateškim pitanjima – svemu onome što je pred nama, merama za usklađivanje vizne