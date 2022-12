Vučić iz Tirane: Dobro je što nema stradalih tokom upada u srpske opštine pred nama nije lak period (foto)

Predsednik Aleksandar Vučić obraća se iz Tirane gde se održava Samit lidera EU - Zapadni Balkan. - Veoma sam zadovoljan otvorenim i iskrenim razgovorima koje smo imali.

Govorili smo o strateškim pitanjima i o merama za usklađivanje vizne politike. Najveća vrednost samita je što smo otvorenije i iskrenije nego ikada ranije pričali jedni sa drugima - rekao je Vučić. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Naglasio je da bi bila greška da Srbija nije učestvovala i zahvalio se Albaniji na organizaciji. Navijao sam za Japan, ali vam čestitam Predsednik Srbije je hrvatskoj novinarki čestitao