Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod komandom SAD

Vojni lideri Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko evropskih zemalja razvili su vojne opcije za Ukrajinu, koje će biti predstavljene njihovim savetnicima za nacionalnu bezbednost, izjavio je danas anonimni američki zvaničnik za Rojters.

"Te opcije biće predstavljene savetnicima za nacionalnu bezbednost svake zemlje kako bi ih razmotrili u okviru trenutnih diplomatskih napora", rekao je američki zvaničnik. On je dodao da su se sastanci vođa ministarstava odbrane SAD, Finske, Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Ukrajine održavali u Vašingtonu od utorka do danas. Zvaničnici su upozorili da će američkim i evropskim planerima trebati vremena kako bi utvrdili šta je vojno izvodljivo, ali i