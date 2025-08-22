Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod komandom SAD

Blic pre 14 minuta
Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali…

Vojni lideri Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko evropskih zemalja razvili su vojne opcije za Ukrajinu, koje će biti predstavljene njihovim savetnicima za nacionalnu bezbednost, izjavio je danas anonimni američki zvaničnik za Rojters.

"Te opcije biće predstavljene savetnicima za nacionalnu bezbednost svake zemlje kako bi ih razmotrili u okviru trenutnih diplomatskih napora", rekao je američki zvaničnik. On je dodao da su se sastanci vođa ministarstava odbrane SAD, Finske, Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Ukrajine održavali u Vašingtonu od utorka do danas. Zvaničnici su upozorili da će američkim i evropskim planerima trebati vremena kako bi utvrdili šta je vojno izvodljivo, ali i
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Od debakla do slabašne nade

Od debakla do slabašne nade

Radar pre 19 minuta
Amerika proverava 55 miliona viza, stranci na udaru

Amerika proverava 55 miliona viza, stranci na udaru

Politika pre 4 minuta
Nemačka dilema o Ukrajini: Novac, oružje ili vojnici?

Nemačka dilema o Ukrajini: Novac, oružje ili vojnici?

Danas pre 1 sat
Zelenski optužio Moskvu da hoće da izbegne organizaciju susreta sa Putinom

Zelenski optužio Moskvu da hoće da izbegne organizaciju susreta sa Putinom

Danas pre 1 sat
Kako su propagandisti Kremlja pratili susret Trampa i Putina?

Kako su propagandisti Kremlja pratili susret Trampa i Putina?

Danas pre 2 sata
"Večeras ću izaći na teren s policijom i vojskom": Tramp najavio patroliranje ulicama Vašingtona

"Večeras ću izaći na teren s policijom i vojskom": Tramp najavio patroliranje ulicama Vašingtona

Blic pre 2 sata
Nemačka ukazuje na Švajcarsku, Austrija spremna, opcije su i Mađarska, Turska…: Gde bi Putin i Zelenski mogli da se sastanu?…

Nemačka ukazuje na Švajcarsku, Austrija spremna, opcije su i Mađarska, Turska…: Gde bi Putin i Zelenski mogli da se sastanu?

Danas pre 5 sati

Ključne reči

UkrajinaVašingtonRojtersItalijaVelika BritanijaNemačkaFinskaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali…

Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod komandom SAD

Blic pre 14 minuta
Od debakla do slabašne nade

Od debakla do slabašne nade

Radar pre 19 minuta
Drama kod Krita: Brod spasio 65 migranata na otvorenom moru

Drama kod Krita: Brod spasio 65 migranata na otvorenom moru

Blic pre 4 minuta
Netanjahu Dao jasne instrukcije: Odmah da se krene sa pregovorima o oslobađanju svih talaca u Gazi!

Netanjahu Dao jasne instrukcije: Odmah da se krene sa pregovorima o oslobađanju svih talaca u Gazi!

Kurir pre 4 minuta
Energija iz solarnih panela u svemiru

Energija iz solarnih panela u svemiru

Politika pre 24 minuta