Primoravao devojku na prostituciju i pretio joj: Uhapšen Kragujevčanin osumnjičen za trgovinu ljudima

Osumnjičenom R. K. (28) je određeno zadržavanje do 48 sati

Kragujevačka policija uhapsila je R. K. (28) iz ovog grada, koji je osumnjičen da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, saopštila je PU Kragujevac. On se sumnjiči da je, tokom 2020. i 2021. godine u Kragujevcu, upotrebom sile i pretnje, više puta primorao dvadesetšestogodišnjakinju na prostituciju, a novac koji je dobijala, on je prisvajao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u