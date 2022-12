Ruski opozicionar osuđen na osam i po godina: Kritikovao operaciju u Ukrajini, tvrdio da su u Buči ubijani civili

Sud u Moskvi osudio je danas na osam i po godina zatvora opozicionara Iliju Jašina zbog kritikovanja vojne ofanzive protiv Ukrajine, prenosi agencija Frans pres.

Opozicionar je proglašen krivim za "širenje lažnih informacija" o vojsci i za osudu "ubistva civila" u ukrajinskom gradu Buči, kod Kijeva, gde je Rusija optužena za zločine, što je ona negirala. Ilya Yashin sentenced to over 8 years for condemning the Russian army in Bucha Show me a morally sound Russian man who is: a) not in prison/on trial b) hasn’t fled the country c) still alive pic.twitter.com/jwq3xRXZUQ — Varia Bortsova 💙💛 (@variainayurt) December 9, 2022