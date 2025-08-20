Tramp ne znajući da je mikrofon uključen: Putin želi dogovor zbog mene koliko god to ludo zvučalo

U snimku s mikrofona za koji predsednik Donald Tramp nije znao da je uključen dok je u ponedeljak ćaskao s osam evropskih lidera čekajući na konferenciju za novinare u Beloj kući o njihovim razgovorima o okončanju ruskog rata u Ukrajini, čuje se da je o svom sastanku na Aljasci sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom rekao predsedniku Francuske Emanuelu Makronu: „Mislim da želi da napravi dogovor zbog mene – razumete, koliko god to ludo zvučalo!“. Do snimka se