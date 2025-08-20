Tramp ne znajući da je mikrofon uključen: Putin želi dogovor zbog mene koliko god to ludo zvučalo

Danas pre 5 sati  |  Beta - AP
Tramp ne znajući da je mikrofon uključen: Putin želi dogovor zbog mene koliko god to ludo zvučalo
U snimku s mikrofona za koji predsednik Donald Tramp nije znao da je uključen dok je u ponedeljak ćaskao s osam evropskih lidera čekajući na konferenciju za novinare u Beloj kući o njihovim razgovorima o okončanju ruskog rata u Ukrajini, čuje se da je o svom sastanku na Aljasci sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom rekao predsedniku Francuske Emanuelu Makronu: „Mislim da želi da napravi dogovor zbog mene – razumete, koliko god to ludo zvučalo!“. Do snimka se
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Samit o Ukrajini u Vašingtonu: Korak ka miru?

Samit o Ukrajini u Vašingtonu: Korak ka miru?

Danas pre 5 sati
Oko donbasa se lome koplja! "Predmet Putinove želje i srž rata u Ukrajini": Zašto je toliko važan i Rusiji i Ukrajini

Oko donbasa se lome koplja! "Predmet Putinove želje i srž rata u Ukrajini": Zašto je toliko važan i Rusiji i Ukrajini

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald TrampFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Unicef: Svakog meseca u Pojasu Gaze je ubijeno više od 540 dece

Unicef: Svakog meseca u Pojasu Gaze je ubijeno više od 540 dece

Blic pre 28 minuta
Ukupno 1.600 slučajeva, od čega 87 sa smrtnim ishodom: Porast broja slučajeva difterije u Somaliji zbog nestašice vakcina i…

Ukupno 1.600 slučajeva, od čega 87 sa smrtnim ishodom: Porast broja slučajeva difterije u Somaliji zbog nestašice vakcina i smanjenja američke pomoći

Kurir pre 17 minuta
(Video) "poslao sam oproštajnu poruku": Jeziva svedočenja putnika iz aviona koji se zapalio posle poletanja sa Krfa

(Video) "poslao sam oproštajnu poruku": Jeziva svedočenja putnika iz aviona koji se zapalio posle poletanja sa Krfa

Blic pre 1 sat
"Pritisak mora da se poveća" Zelenski i Košta razgovarali o pripremi novog paketa sankcija protiv Rusije

"Pritisak mora da se poveća" Zelenski i Košta razgovarali o pripremi novog paketa sankcija protiv Rusije

Blic pre 43 minuta
"Nameravamo da vas nominujemo za nobelovu nagradu za mir": Nobelovci traže da Tramp obezbedi oslobađanje 1.300 političkih…

"Nameravamo da vas nominujemo za nobelovu nagradu za mir": Nobelovci traže da Tramp obezbedi oslobađanje 1.300 političkih beloruskih zatvorenika

Blic pre 58 minuta