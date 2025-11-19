Bivšem ministru preti hapšenje: Zbignjev Ziobro u bekstvu, optužen za milionsku prevaru: Poljska mu poništila diplomatski pasoš

Blic pre 1 sat
Bivšem ministru preti hapšenje: Zbignjev Ziobro u bekstvu, optužen za milionsku prevaru: Poljska mu poništila diplomatski pasoš…

Zbignjev Ziobro je optužen za vođenje organizovane kriminalne grupe i proneveru sredstava za Fond za pravdu.

Ziobro se trenutno nalazi u Mađarskoj i odbija optužbe, navodeći politički motiv iza njih. Poljska je poništila diplomatski pasoš bivšem ministru pravde, Zbignjevu Ziobru, optuženom za zloupotrebu položaja, saopštio je danas šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski. Varšava nastoji da izvrši nalog za hapšenje Ziobra koji je tražen zbog optužnice od 26 tačaka, uključujući i one za vođenje organizovane kriminalne grupe, preneo je Rojters. Ziobro se trenutno nalazi u
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Papa Lav kritikovao trampovu imigracionu politiku: Potrebno je humano tretiranje ljudi, sa dostojanstvom koje im pripada

Papa Lav kritikovao trampovu imigracionu politiku: Potrebno je humano tretiranje ljudi, sa dostojanstvom koje im pripada

Kurir pre 1 sat
Neformalni sastanak Starmera, Merca i Makrona u Berlinu

Neformalni sastanak Starmera, Merca i Makrona u Berlinu

Politika pre 1 sat
Rejting Donalda Trampa pada! Amerikanci ogorčeni zbog troškova života i slučaja Epstajn

Rejting Donalda Trampa pada! Amerikanci ogorčeni zbog troškova života i slučaja Epstajn

Blic pre 2 sata
Tusk: Prugu Varšava-Lublin u vazduh digla dvojica Ukrajinaca, po nalogu Rusije

Tusk: Prugu Varšava-Lublin u vazduh digla dvojica Ukrajinaca, po nalogu Rusije

Danas pre 6 sati
„Pet minuta do diktature“: Kako je Gruzija skrenula sa svog zapadnog puta?

„Pet minuta do diktature“: Kako je Gruzija skrenula sa svog zapadnog puta?

Danas pre 7 sati
Trampov rejting nastavlja da pada: Došao na najniži nivo od njegovog povratka na vlast

Trampov rejting nastavlja da pada: Došao na najniži nivo od njegovog povratka na vlast

Večernje novosti pre 1 dan
Nove civilne žrtve u Maliju: U napadima na dva sela, vojska i milicija ubile 31 osobu

Nove civilne žrtve u Maliju: U napadima na dva sela, vojska i milicija ubile 31 osobu

Euronews pre 3 sata

Ključne reči

RojtersVaršavaPoljskaMađarska

Svet, najnovije vesti »

Ruski arheolozi otkrili grad star šest vekova: Nalazi se ispod jezera, uništen razortnim zemljotresom

Ruski arheolozi otkrili grad star šest vekova: Nalazi se ispod jezera, uništen razortnim zemljotresom

Kurir pre 9 minuta
Bivšem ministru preti hapšenje: Zbignjev Ziobro u bekstvu, optužen za milionsku prevaru: Poljska mu poništila diplomatski pasoš…

Bivšem ministru preti hapšenje: Zbignjev Ziobro u bekstvu, optužen za milionsku prevaru: Poljska mu poništila diplomatski pasoš

Blic pre 1 sat
"Spremamo se da oživimo pegovore s Rusijom": Zelenski namerava da poseti Tursku: "Razvili smo rešenja"

"Spremamo se da oživimo pegovore s Rusijom": Zelenski namerava da poseti Tursku: "Razvili smo rešenja"

Blic pre 34 minuta
Čeka se Trampov potpis: I Senat SAD usvojio zakon o objavljivanju Epstajnovih dosijea

Čeka se Trampov potpis: I Senat SAD usvojio zakon o objavljivanju Epstajnovih dosijea

Kurir pre 1 sat
Nakon Kongresa, i američki Senat usvojio odluku o objavljivanju Epstinovih dosijea

Nakon Kongresa, i američki Senat usvojio odluku o objavljivanju Epstinovih dosijea

Politika pre 50 minuta