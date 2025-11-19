"Spremamo se da oživimo pegovore s Rusijom": Zelenski namerava da poseti Tursku: "Razvili smo rešenja"

"Spremamo se da oživimo pegovore s Rusijom": Zelenski namerava da poseti Tursku: "Razvili smo rešenja"
Prioritet Ukrajine je pronalaženje rešenja za okončanje rata Prethodni pregovori između Kijeva i Moskve nisu ostvarili značajan napredak Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da planira da otputuje sutra u Tursku kako bi pokušao da oživi pregovore s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini. - Spremamo se da ponovo oživimo pregovore. Razvili smo rešenja koja ćemo predložiti našim partnerima. Činjenje svega što je moguće kako bi se okončao rat je
