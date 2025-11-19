Tramp: Rešiću sukob u Ukrajini; mediji otkrivaju detalje mirovnog plana – čiji će biti Donbas

Rat u Ukrajini – 1365. dan. Dve stambene zgrade uništene su u ruskom napadu na Ternopolj. Poginulo je 25 osoba, među kojima troje dece, a najmanje 95 ih je ranjeno. Predsednik Sjedinjenih država Donald Tramp ponovio je svoje tvrdnje da će rešiti ukrajinski sukob. Novi američki plan za okončanje ukrajinskog sukoba uključuje predaju Donbasa Rusiji i stvaranje demilitarizovane zone u zamenu za bezbednosne garancije za Ukrajinu od strane Vašingtona, prenose mediji pozivajući se na izvore. SAD i druge zemlje

Rojters: Trampov izaslanik Kelog napušta funkciju Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Kit Kelog rekao je saradnicima da planira da napusti administraciju u januaru, saznaje Rojters iz dobro obaveštenih izvora. Agencija navodi da za sada nije poznato ko bi mogao zameniti Keloga na toj funkciji. (Reuters) Opširnije Kraće Broj poginulih u Ternopolju porastao na 26 Broj žrtava ruskog raketnog napada u Ternopolju porastao je na 26, među