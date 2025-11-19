Tramp: Rešiću sukob u Ukrajini; mediji otkrivaju detalje mirovnog plana – čiji će biti Donbas

RTS pre 1 sat
Tramp: Rešiću sukob u Ukrajini; mediji otkrivaju detalje mirovnog plana – čiji će biti Donbas

Rat u Ukrajini – 1365. dan. Dve stambene zgrade uništene su u ruskom napadu na Ternopolj. Poginulo je 25 osoba, među kojima troje dece, a najmanje 95 ih je ranjeno. Predsednik Sjedinjenih država Donald Tramp ponovio je svoje tvrdnje da će rešiti ukrajinski sukob. Novi američki plan za okončanje ukrajinskog sukoba uključuje predaju Donbasa Rusiji i stvaranje demilitarizovane zone u zamenu za bezbednosne garancije za Ukrajinu od strane Vašingtona, prenose mediji pozivajući se na izvore. SAD i druge zemlje

Rojters: Trampov izaslanik Kelog napušta funkciju Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Kit Kelog rekao je saradnicima da planira da napusti administraciju u januaru, saznaje Rojters iz dobro obaveštenih izvora. Agencija navodi da za sada nije poznato ko bi mogao zameniti Keloga na toj funkciji. (Reuters) Opširnije Kraće Broj poginulih u Ternopolju porastao na 26 Broj žrtava ruskog raketnog napada u Ternopolju porastao je na 26, među
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Specijalni izaslanik SAD Vithof otkazao sastanak sa Zelenskim, predsednik Ukrajine imao drugačiji plan

Specijalni izaslanik SAD Vithof otkazao sastanak sa Zelenskim, predsednik Ukrajine imao drugačiji plan

Nova pre 23 minuta
Poljska zatvara poslednji ruski konzulat u zemlji

Poljska zatvara poslednji ruski konzulat u zemlji

Nova pre 58 minuta
Nije ispunio zadatak u Ukrajini: Trampov specijalni izaslanik Kit Kelog napušta funkciju

Nije ispunio zadatak u Ukrajini: Trampov specijalni izaslanik Kit Kelog napušta funkciju

Kurir pre 48 minuta
Zelenski odbio američki plan: Ukrajinski predsednik došao sa predlogom usklađenim sa Evropom, Vitkof otkazao sastanak! "Rusija…

Zelenski odbio američki plan: Ukrajinski predsednik došao sa predlogom usklađenim sa Evropom, Vitkof otkazao sastanak! "Rusija to nikad neće prihvatiti"!

Kurir pre 1 sat
Trampov čovek napušta funkciju

Trampov čovek napušta funkciju

B92 pre 1 sat
Zelenski odbio plan SAD i Rusije! Vitkof otkazao sastanak sa Zelenskim u Turskoj

Zelenski odbio plan SAD i Rusije! Vitkof otkazao sastanak sa Zelenskim u Turskoj

Alo pre 1 sat
Zelenski ima uslov da pregovara o "američkom planu" za Ukrajinu: Vitkof otkazao sastanak kad je čuo, šta sad?

Zelenski ima uslov da pregovara o "američkom planu" za Ukrajinu: Vitkof otkazao sastanak kad je čuo, šta sad?

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaErdoganVašingtonFacebookRojtersMinistar unutrašnjih poslovaBela kućaLondonRusijaVaršavaPoljskakorupcijaFejsbukKijevTurskaDonald TramppožarIstanbulHarkovVladimir ZelenskiZaporožje

Svet, najnovije vesti »

„Lideri bi trebalo da obrate pažnju“: Zašto je odluka češke firme loš znak za Evropu?

„Lideri bi trebalo da obrate pažnju“: Zašto je odluka češke firme loš znak za Evropu?

Danas pre 38 minuta
Poljska zatvara poslednji ruski konzulat u zemlji

Poljska zatvara poslednji ruski konzulat u zemlji

Danas pre 33 minuta
"Neće se Mađarski novac trošiti na zlatne toalete": Sijarto besan zbog predloga Fon der Lajenove: "Ukrajinska ratna mafija…

"Neće se Mađarski novac trošiti na zlatne toalete": Sijarto besan zbog predloga Fon der Lajenove: "Ukrajinska ratna mafija krade evropski novac"

Blic pre 33 minuta
Zelenski odbio američki plan za kraj rata: Hitno otkazan sastanak sa liderom Ukrajine u Turskoj: "Došao je sa drugim planom…

Zelenski odbio američki plan za kraj rata: Hitno otkazan sastanak sa liderom Ukrajine u Turskoj: "Došao je sa drugim planom, koji Rusija neće prihvatiti"

Blic pre 43 minuta
Tramp priznao pad podrške: Njegovo objašnjenje pravi je hit: "Moji rejtinzi su pali, ali kod pametnih ljudi su znatno porasli"…

Tramp priznao pad podrške: Njegovo objašnjenje pravi je hit: "Moji rejtinzi su pali, ali kod pametnih ljudi su znatno porasli"

Blic pre 18 minuta