Rat u Ukrajini – 1415. dan. Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je moguće okončati rat u prvoj polovini godine, tokom predsedavanja Kipra Savetom EU. Rusija zahteva od SAD da poštuju prava Rusa na zaplenjenom brodu "Marinera" i da im omogući povratak u domovinu.

Božićnog primirja nije bilo na frontu u Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin dočekao je Božić zajedno s vojnicima i njihovim porodicama u jednom od hramova u Podmoskovlju, gde je poručio da vojnici Rusije uvek "po naređenju Gospoda ispunjavaju misiju odbrane domovine". U ruskim napadima na Herson, Zaporožje, Krivi Rog, luke u Odeskoj oblasti, bilo je mrtvih i ranjenih. Sa druge strane, ukrajinska vojska je gađala skladište nafte u ruskom Starooskoljskom okrugu