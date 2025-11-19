Ruski arheolozi otkrili grad star šest vekova: Nalazi se ispod jezera, uništen razortnim zemljotresom

Platonova legenda o Atlantidi ponovo je oživela, a arheolozi Ruske akademije nauka su upravo otkrili „tragove potopljenog grada“ uništenog razornim zemljotresom u 15. veku ispod kirgistanskog jezera Isik Kul, osmog najdubljeg jezera na svetu.

Grad u poplavljenom kompleksu Toru-Ajgir, koji se nalazi blizu severozapadne tačke jezera, sada je iskopavan od strane istraživača, koji su ispitali četiri podvodne zone na malim dubinama od 90 do 4,3 metra oko obale jezera. Tamo su pronašli mnoštvo predmeta za svakodnevnu upotrebu koji su slikali sliku nekada prosperitetne metropole ili „velike komercijalne aglomeracije“. Otkrića su uključivala višestruke građevine od pečene cigle (jedna je sadržala vodenički