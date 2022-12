Saši Čađenoviću određeno zadržavanje

Specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata

Specijalnom tužiocu Crne Gore Saši Čađenoviću određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata. On je uhapšen jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT). Oko 12 sati u pratnji inspektora odveden je u zgradu SDT-a na saslušanje. Kako se navodi, sumnja se da je Čađenović, obavljajući funkciju specijalnog tužioca od sredine 2020. do 2022. godine, učinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja.