Ko je potpredsednica EP koja je pala zbog korupcije: Eva počela kao voditeljka, a završila u centru skandala koji trese Evropu

Potpredsednica Evropskog parlamenta Eva Kaili i još četiri osobe privedene su u petak zbog sumnji na korupciju i pranje novca, u slučaju koji belgijski mediji povezuju s ilegalnim lobiranjem predstavnika države Katar u Briselu.

Grčka evrozastupnica iz grupe Socijalista i demokrata (S&D) našla se tako u središtu skandala koji potresa jedino telo EU čiji su predstavnici direktno birani. Klub S&D zastupnika u EP brzo je u petak objavio kako je Kaili suspendovana iz članstva zbog istrage koja je otvorena protiv nje, dok ju je njena matična stranka, grčki Pan-helenistički socijalistički pokret (PASOK), smesta isključila iz članstva. #Breaking: Just in - Reports that 4 politicians from the