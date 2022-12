Oglasio se radnik sa Gazivoda posle upada ROSU: „Uperili su mi pušku u grudi“

"Otišao sam na veliku branu na Gazivode da izmerim nivo vode zbog kiše, kada sam video četiri pet pripadnika Rosu kako obijaju kapiju i kućicu.

Uperili su puške u mene, ispitivali me i iscepali zastavu, a onda me oterali", ovako za Kosovo onlajn današnje događaje opisuje radnik V. K. koji je na brani zatekao pripadnike specijalnih jedinica ROSU. Kako kaže, na Gazivode je otišao da izmeri nivo vode nakon obilnih kiša, što mu spada u opis posla, kada je prema njegovim rečima video petoricu pripadnika ROSU kako obijaju kućicu i lome kapiju na velikoj brani. „A, onda su me ugledali i potrčali ka meni, valjda